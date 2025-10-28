В Омске на видео попало, как Lada сбила женщину с ребенком

В Омске водитель Lada Largus наехал на женщину с ребенком

В Омске водитель на Lada наехал на женщину с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Омск».

«Во дворе дома на ул Дмитриева водитель сдавал задним ходом и наехал на женщину с ребенком. Подробности инцидента выясняются», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль, двигаясь задним ходом, наезжает на пешеходов, в этот момент женщина начинает громко кричать.

