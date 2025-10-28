На МКАД движение транспорта парализовано после жесткого ДТП

На МКАД пассажир такси не выжил в ДТП, движение затруднено

В Москве на МКАД авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Авария с участием Haval и машины такси произошла на развязке МКАД с Можайским шоссе», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего пассажир такси получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время движение автомобилей в районе аварии сильно затруднено.

До этого сообщалось, что на юге Москвы у метро Академика Янгеля девушка попала в аварию, когда зацепилась за стекло от проезжающей машины. На опубликованных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыл реанимобиль. По информации канала, в настоящее время медики оказывают необходимую помощь пострадавшей.

Кроме того, в Приморском крае в результате столкновения междугороднего автобуса с трактором пострадали восемь человек. Авария произошла на 23-м км автодороги Уссурийск — Пограничный — Госграница.

