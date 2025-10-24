Видео: водитель автобуса показал кукиш россиянке с ребенком и уехал

В Тюмени водитель автобуса показал кукиш женщине с ребенком и попал на видео

В Тюмени водитель показал кукиш женщине с ребенком и уехал. Об этом сообщает 72.ru.

«На видео и фото, снятых пассажиркой Заилей, видно, как мужчина за рулем игнорирует просьбу открыть дверь и показывает ей фигу. Инцидент произошел утром 24 октября на остановке «улица Федора Достоевского». По словам женщины, автобус уехал раньше расписания, а водителю было видно, что они бегут к двери», — говорится в публикации.

Она добавила, что просила водителя открыть дверь транспорта, поскольку автобусы в этом районе ходят крайне редко.

