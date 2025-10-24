Стало известно о состоянии водителя после аварии в Ленобласти

Водитель автобуса, столкнувшегося с «Газелью» в Ленинградской области, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Водитель автобуса госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, второй водитель получил травмы средней степени тяжести», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что одного из пострадавших спасти не удалось.

Всего были ранены девять человек. Авария произошла 24 октября в Ломоносовском районе. Автобус столкнулся с грузовиком. Три пассажира вылетели из салона в момент аварии. Они находятся в тяжелом состоянии. На месте работали несколько бригад скорой помощи.

