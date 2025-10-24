Пассажиры вылетели из автобуса под Петербургом в жестком ДТП

В Ленобласти пассажиры вылетели из автобуса в ДТП с грузовиком

В Ленинградской области автобус с пассажирами попал в серьезное ДТП в Большой Ижоре. Об этом сообщает 78.ru.

«Очевидцы сообщают о восьми пострадавших в ДТП в Ломоносовском районе. Автобус столкнулся с грузовиком. Три пассажира вылетели из салона в момент аварии. Они находятся в тяжелом состоянии», — говорится в публикации.

Впоследствии стало известно, что в аварии пострадали семь человек, трое находятся в тяжелом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи.

