Появились кадры с места жесткого ДТП в Ленобласти, где люди вылетели из автобуса

В Ленобласти на видео сняли последствия жесткого ДТП с разбитыми машинами

В Ленинградской области автобус и грузовик разбились в жестком ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«Публикуем видео с места ДТП в Ленобласти, где автобус столкнулся с «Газелью», — говорится в сообщении.

На кадрах заметно, что автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты, бамперы и стекла. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

В полиции сообщили, что в результате произошедшего семь человек получили травмы. Авария произошла 24 октября в Ломоносовском районе. Автобус столкнулся с грузовиком. Три пассажира вылетели из салона в момент аварии. Они находятся в тяжелом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи.

