На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рейсовый автобус вспыхнул на Борисовском шоссе в Подмосковье и попал на видео

В Подмосковье пассажирский автобус вспыхнул на проезжей части и попал на видео
true
true
true

В Подмосковье вспыхнул пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Рейсовый автобус №144 «Серпухов – Кременки» загорелся на Борисовском шоссе рядом с магазином Fix Price. Предварительная причина возгорания — неисправность проводки», — рассказал очевидец.

На кадрах заметно, что пламя охватило транспорт полностью. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших не поступало. По данным администрации городского округа Серпухов уточнили, что во время возгорания людей внутри общественного транспорта не было.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области автомобиль воспламенился в момент ДТП. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что на обочине дороги горит белый автомобиль, при этом пламя охватило переднюю часть транспорта. Возгорание произошло на Молитовском мосту.

Кроме того, в Карачаево-Черкесии автомобиль с людьми перелетел через отбойник в овраг и загорелся.

Ранее появились кадры с места жесткого ДТП в Ленобласти, где люди вылетели из автобуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами