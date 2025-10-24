Рейсовый автобус вспыхнул на Борисовском шоссе в Подмосковье и попал на видео

В Подмосковье пассажирский автобус вспыхнул на проезжей части и попал на видео

В Подмосковье вспыхнул пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Рейсовый автобус №144 «Серпухов – Кременки» загорелся на Борисовском шоссе рядом с магазином Fix Price. Предварительная причина возгорания — неисправность проводки», — рассказал очевидец.

На кадрах заметно, что пламя охватило транспорт полностью. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших не поступало. По данным администрации городского округа Серпухов уточнили, что во время возгорания людей внутри общественного транспорта не было.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области автомобиль воспламенился в момент ДТП. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что на обочине дороги горит белый автомобиль, при этом пламя охватило переднюю часть транспорта. Возгорание произошло на Молитовском мосту.

Кроме того, в Карачаево-Черкесии автомобиль с людьми перелетел через отбойник в овраг и загорелся.

Ранее появились кадры с места жесткого ДТП в Ленобласти, где люди вылетели из автобуса.