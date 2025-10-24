На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: авто на скорости влетело в тверичан, пострадал ребенок

В Твери на видео попало, как машина влетела в людей на остановке
true
true
true

В Твери автомобиль сбил четырех человек на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Авария случилась в Пролетарском районе города, на высокой скорости машина сбила пешеходов, ожидающих транспорт. По предварительной информации, пострадал малолетний ребенок», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как водитель легкового автомобиля теряет управление и боком на скорости сносит людей, стоящих на остановке.

Инцидент произошел рядом с домом 22 по улице Оснабрюкской. 27-летний водитель легкового автомобиля превысил скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановку.

Пострадавшие были госпитализированы, на месте происшествия работали сотрудники оперативных служб, обстоятельства происшествия устанавливаются.

17 октября в Карелии произошла авария с автобусом, перевозившим бывших заключенных.

Ранее москвич решил пройти МКАД пешком и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами