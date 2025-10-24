Видео: авто на скорости влетело в тверичан, пострадал ребенок

В Твери на видео попало, как машина влетела в людей на остановке

В Твери автомобиль сбил четырех человек на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Авария случилась в Пролетарском районе города, на высокой скорости машина сбила пешеходов, ожидающих транспорт. По предварительной информации, пострадал малолетний ребенок», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как водитель легкового автомобиля теряет управление и боком на скорости сносит людей, стоящих на остановке.

Инцидент произошел рядом с домом 22 по улице Оснабрюкской. 27-летний водитель легкового автомобиля превысил скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановку.

Пострадавшие были госпитализированы, на месте происшествия работали сотрудники оперативных служб, обстоятельства происшествия устанавливаются.

