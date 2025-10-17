В Карелии автобус с заключенными попал в ДТП

В Карелии автобус, перевозивший бывших заключенных, попал в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Внутри находились освободившиеся из исправительных колоний, которые заключили контракт с МО», — говорится в сообщении.

По информации канала, транспорт ехал из Петрозаводска в поселок Каменка Ленинградской области. В результате ДТП травмы получили 10 человек, прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

