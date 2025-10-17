На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Карелии автобус с заключенными попал в ДТП

В Карелии автобус, перевозивший заключенных, попал в аварию
Александр Вильф/РИА Новости

В Карелии автобус, перевозивший бывших заключенных, попал в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Внутри находились освободившиеся из исправительных колоний, которые заключили контракт с МО», — говорится в сообщении.

По информации канала, транспорт ехал из Петрозаводска в поселок Каменка Ленинградской области. В результате ДТП травмы получили 10 человек, прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде произошла перестрелка на автозаводе. На кадрах видно, как проезжает автомобиль и кричат люди, после чего слышны несколько выстрелов. По информации канала, утром местные жители обнаружили следы от пуль на припаркованных автомобилях и разбитую витрину магазина. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем.

Кроме того, в Уфе мужчина ударил пассажира, нарушающего порядок в общественном транспорте. Очевидцы запечатлели инцидент на видео.

Ранее москвич решил пройти МКАД пешком и попал на видео.

