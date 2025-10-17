На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвич решил пройти МКАД пешком и попал на видео

На видео попало, как мужчина шел пешком по МКАД
true
true
true

В Москве на МКАД мужчина шел по обочине дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«МКАД 49 км, решил проверить себя на удачу», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина идет рядом с дорожным ограждением, при этом мимо него проезжает большое количество автомобилей. На записи также заметно, что человек одет в серую кофту и штаны, при этом на улице октябрь.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД грузовик врезался в пассажирский автобус. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как большегруз, не снижая скорости, врезается в пассажирский автобус в оживленной дороге. В результате произошедшего автомобили получили повреждения.

Кроме того, в Челябинске автомобиль с человеком вылетел на трамвайные пути и перевернулся. На опубликованных в сети кадрах видно, что несколько мужчин переворачивают легковой автомобиль, который упал на рельсы.

Ранее автомобиль вспыхнул на МКАД на востоке Москвы.

