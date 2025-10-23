Легковой автомобиль въехал в автобусную остановку в Твери

Автомобиль врезался в автобусную остановку в Твери, в результате ДТП пострадали четыре человека, включая ребенка. Об этом сообщает прокуратура Тверской области в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что инцидент произошел рядом с домом 22 по улице Оснабрюкской. 27-летний водитель легкового автомобиля превысил скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановку.

Пострадавшие были госпитализированы, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства происшествия устанавливаются.

17 октября в Карелии произошла авария с автобусом, перевозившим бывших заключенных. По информации журналистов, транспорт ехал из Петрозаводска в поселок Каменка Ленинградской области. В результате ДТП травмы получили 10 человек, прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

15 октября в Челябинской области легковая машина протаранила поворачивающую фуру. В результате транспортное средство первого участника ДТП смяло.

Ранее на МКАД большегруз влетел в автобус.