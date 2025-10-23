На западе Москвы закрыли проезд автомобилей

В Москве перекрыли проезд на Рублевском шоссе и на Осенней улице

На западе Москвы перекрыли проезд автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Также движение временно закрыто: на Рублевском шоссе; на Осенней улице», — говорится в публикации.

О причинах перекрытия проезда не сообщается.

До этого проезд машин перекрыли возле Кремля.

В конце сентября в Москве пять раза за день объявили о перекрытии дорог. Движение было закрыто на Новоарбатском мосту, на ТТК в районе проспекта Мира в обе стороны. Проезд для автомобилей также перекрыли на улице Сретенка и на проспекте Мира в обе стороны.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на ЮВХ в Москве.