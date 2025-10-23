В Москве у Кремля перекрыли движение автотранспорта

В центре Москвы временно перекрыли движение автотранспорта возле Кремля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«Движение временно закрыто: на Большом Каменном мосту <...> на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь», — говорится в публикации.

Причины перекрытия проезда не уточняются.

В конце сентября в Москве пять раза за день объявили о перекрытии дорог. Движение было закрыто на Новоарбатском мосту, на ТТК в районе проспекта Мира в обе стороны. Проезд для автомобилей также перекрыли на улице Сретенка и на проспекте Мира в обе стороны.

