В Москве снова закрыли движение возле Кремля и в центре

Александр Вильф/РИА Новости

В Москве снова перекрыли движение на Кремлевской набережной и в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«Движение временно закрыто: на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира; на внутренней стороне перед улицей Новый Арбат; на проспекте Мира в районе улицы Эйзенштейна по направлению в центр; на Большом Каменном мосту; на Кремлевской набережной; на улице Сретенка», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали искать альтернативные маршруты.

25 сентября в Москве уже четыре раза за день объявили о перекрытии дорог. Движение было закрыто на Новоарбатском мосту, на ТТК в районе проспекта Мира в обе стороны. Проезд для автомобилей также перекрыли на улице Сретенка и на проспекте Мира в обе стороны.

В результате водители почти час простояли в автомобильном заторе в центре Москвы из-за перекрытого проспекта Мира.

Ранее военная техника устроила массовое ДТП и попала на видео.

