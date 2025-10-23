На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как спасатели распиливали ЗИЛ, чтобы достать зажатого уфимца

В Уфе на видео сняли, как МЧСники доставали зажатого между авто человека
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

В Уфе МЧСники деблокировали мужчину, который застрял между мусоровозом и грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Водитель мусоровоза остановился на Большой Гражданской улице, чтобы поправить зеркало — на ручник грузовик он не поставил. Автомобиль покатился прямо на пешехода и прижал его к проезжавшему мимо трамваю. Пешеход успел сгруппироваться», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, как спасатели распиливают циркулярной пилой ЗИЛ, чтобы освободить мужчину. По информации канала, в момент деблокации уфимец благодарил МЧСников.

Инцидент произошел 23 октября. Прибывшие медики осмотрели мужчину, он не пострадал. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку.

До этого сообщалось, что на юге Красноярского края рейсовый автобус ПАЗ вылетел в кювет, в результате чего пострадали восемь человек, включая двоих детей.

Ранее в Подмосковье обломки дронов прилетели в автобус с людьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами