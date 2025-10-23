На видео попало, как спасатели распиливали ЗИЛ, чтобы достать зажатого уфимца

В Уфе на видео сняли, как МЧСники доставали зажатого между авто человека

В Уфе МЧСники деблокировали мужчину, который застрял между мусоровозом и грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Водитель мусоровоза остановился на Большой Гражданской улице, чтобы поправить зеркало — на ручник грузовик он не поставил. Автомобиль покатился прямо на пешехода и прижал его к проезжавшему мимо трамваю. Пешеход успел сгруппироваться», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, как спасатели распиливают циркулярной пилой ЗИЛ, чтобы освободить мужчину. По информации канала, в момент деблокации уфимец благодарил МЧСников.

Инцидент произошел 23 октября. Прибывшие медики осмотрели мужчину, он не пострадал. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку.

До этого сообщалось, что на юге Красноярского края рейсовый автобус ПАЗ вылетел в кювет, в результате чего пострадали восемь человек, включая двоих детей.

Ранее в Подмосковье обломки дронов прилетели в автобус с людьми.