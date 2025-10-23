Россиянина почти разорвали напополам трамвай и мусоровоз

В Уфе россиянина едва не разорвало напополам между трамваем и мусоровозом

В Уфе россиянина почти разорвало напополам в ДТП с трамваем и мусоровозом, которые столкнулись во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал «МЧС Башкортостан».

«В результате ДТП мужчину зажало между транспортными средствами. Пожарные с помощью специального инструмента деблокировали его. Медики осмотрели мужчину; к счастью, он не пострадал», — говорится в публикации.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

