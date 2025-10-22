В Подмосковье полиция проверяет пристававшего к девочке водителя автобуса

Полицейские из подмосковного Красногорска проверяют опубликованную в сети информацию о том, что водитель общественного транспорта приставал к ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В полиции отметили, что в ходе мониторинга интернета обратили внимание на видео, где водитель рейсового автобуса залезает рукой под куртку школьницы.

«В настоящее время в полицию сообщений и заявлений по данному факту не поступало. Сотрудниками полиции устанавливаются участники инцидента, а также выясняются все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.

По словам очевидцев, инцидент произошел 20 октября в одной из маршруток Сабурово. Пассажиры сняли, как водитель засовывал руку под куртку сидящей рядом с ним школьницы. Очевидцы отметили, что девочка была в шоке, а затем вышла на одной из остановок.

