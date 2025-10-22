Последние секунды жизни бразильского футболиста перед ДТП попали на видео

SHOT: бразильский футболист не выжил, врезавшись на мотоцикле в корову

В Бразилии футболист Антони Илано врезался на мотоцикле в корову. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«20-летний Антони Илано ехал домой с дня рождения отца. По пути в муниципалитете Алтус, штат Пиауи, он на полной скорости влетел в корову и вылетел с мотоцикла», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в животное, которое идет по проезжей части, и отлетает в сторону. После произошедшего корова пытается встать.

По информации канала, в результате произошедшего спортсмен получил травмы, несовместимые с жизнью. Также сообщается, что Илано выступал за клуб «Пиауи Эспорте». После дня рождения своего отца он планировал готовиться к участию в Кубке Бразилии среди игроков до 20 лет.

