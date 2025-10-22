На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Последние секунды жизни бразильского футболиста перед ДТП попали на видео

SHOT: бразильский футболист не выжил, врезавшись на мотоцикле в корову
true
true
true

В Бразилии футболист Антони Илано врезался на мотоцикле в корову. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«20-летний Антони Илано ехал домой с дня рождения отца. По пути в муниципалитете Алтус, штат Пиауи, он на полной скорости влетел в корову и вылетел с мотоцикла», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в животное, которое идет по проезжей части, и отлетает в сторону. После произошедшего корова пытается встать.

По информации канала, в результате произошедшего спортсмен получил травмы, несовместимые с жизнью. Также сообщается, что Илано выступал за клуб «Пиауи Эспорте». После дня рождения своего отца он планировал готовиться к участию в Кубке Бразилии среди игроков до 20 лет.

До этого сообщалось, что в Республике Коми крупный хищник бежал за рыбаками на вездеходе. Мужчины запечатлели инцидент на видео.

Ранее в Сибири скорая с беременной женщиной в салоне разбилась в жестком ДТП.

