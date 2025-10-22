В Коми на видео попало, как крупный хищник бежал за рыбаками на вездеходе

В Коми на видео попало, как рыбаки на вездеходе спасались от медведя

В республике Коми медведь бежал за рыбаками. Видео появилось в местном Telegram-канале.

«Мишка полкилометра по пижемским болотам преследовал рыбаков на вездеходе», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как медведь бежит за транспортом, в котором сидят мужчины. По информации канала, у рыбаков получилось скрыться от хищника.

До этого сообщалось, что в ЯНОА лось выбежал на проезжую часть. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как лось выбегает на дорогу и быстро движется в сторону проезжающего автомобиля, при этом, чтобы избежать столкновения, животное падает на задние ноги и начинает тормозить. Далее на записи видно, что после произошедшего лось скрылся в лесу.

Кроме того, в Приморском крае котенок залез под капот автомобиля, чтобы согреться, и проехал 10 километров. Водитель запечатлел инцидент на видео.

Ранее редкий хищник вышел на трассу в российском регионе и попал на видео.