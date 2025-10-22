На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «КамАЗ» назвали ожидаемый объем продаж грузовиков по итогам 2025 года

«КамАЗ» ожидает продаж грузовиков на уровне 50 тыс. единиц по итогам 2025 года
true
true
true
close
«ПАО «КАМАЗ»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «ПАО «КАМАЗ»

Генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, что компания ожидает продаж грузовиков в России на уровне 50 тыс. единиц по итогам 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Если брать рынок, он выглядит приблизительно так — мы ожидаем в районе 50 тыс. [продаж грузовиков] в этом году. Доля «КамАЗа» на этом рынке уже сегодня 34%, по сравнению с 2024 годом она выросла вдвое», — сказал Когогин.

По словам генерального директора, правительство своевременно предприняло необходимые шаги для стабилизации рыночной ситуации. Он подчеркнул, что особое внимание уделялось развитию и поддержке пассажирского транспорта.

Когогин также отметил, что в этом году оперативно было принято решение о выделении дополнительных средств на субсидии регионам, что повлияло на загрузку предприятий компании.

10 октября директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что Россия импортировала в сентябре 643 новых грузовых автомобиля, что в 20 раз меньше, чем в сентябре прошлого года (12,6 тысячи). По его словам, суммарный объем импорта грузовиков за девять месяцев текущего года составил менее 5 тысяч штук, при этом за тот же период 2024 года в страну ввезли более 61 тысячи грузовых автомобилей (-92%).

Ранее стало известно об обрушении продаж у УАЗа.

