«Автостат» сообщил о сокращении импорта грузовиков в 20 раз

«Автостат»: импорт новых грузовиков в Россию сократился в 20 раз

Россия импортировала в сентябре 643 новых грузовых автомобиля, что в 20 раз меньше, чем в сентябре прошлого года (12,6 тысячи). Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Суммарный объем импорта грузовиков за 9 месяцев текущего года составил менее 5 тысяч штук, при этом за тот же период 2024 года в страну ввезли более 61 тысячи грузовых автомобилей (-92%).

Целиков подчеркнул, что импорт среднетоннажных и тяжелых автомобилей в этом году «практически сошел на нет».

По его мнению, главными причинами этого стали существенное падение авторынка (-55%), огромные товарные запасы и приостановка действия механизма Одобрения типа транспортного средства на некоторые модели китайской техники.

7 октября «Автостат» сообщил, что продажи среднетоннажных грузовых автомобилей по итогам 9 месяцев 2025 года составили 8,7 тыс единиц, что на 46% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее продажи упали у УАЗа.