В «АвтоВАЗе» заявили, что показаний к пересмотру закона о локализации такси нет

Действующая редакция закона о локализации такси не нуждается в корректировках. Такое заявление сделал заместитель главы «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, у тех, кто выразил недовольство относительно закона, было достаточно времени на подготовку.

«Поручение президента у нас вышло в июне 2023 года. Закон был подписан президентом 23 мая 2025 года. Все это время он публично на огромном количестве площадок обсуждался. Подготовиться к вступлению в силу закона было можно», — сказал Громак.

1 октября Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которым разрешат работать в такси после вступления в силу закона о локализации в марте 2026 года. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah. Многие из этих машин непригодны для работы в такси, а другие — слишком дорогие, заявили «Газете.Ru» опрошенные эксперты. Подробнее — в нашем материале.

Также россиян предупредили о росте числа нелегальных таксистов из-за новых правил перевозок и необходимости для таксистов страховать гражданскую ответственность перед пассажирами.

Ранее в Госдуме предложили разрешить некоторым водителям ездить по выделенной полосе.