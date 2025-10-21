На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео с места ДТП, парализовавшего движение на юге Москвы

В Москве на видео сняли разбитую легковушку и скорую после ДТП
Telegram-канал ДТП и ЧП МОСКВА и МО

В Москве в результате столкновения разбился автомобиль скорой помощи и Kia. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, пересечение Шипиловской улицы и Каширского шоссе», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что машины получили повреждения, при этом в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что в результате аварии движение транспорта затруднено. По данным Telegram-канала «Агентство «Москва», перекрыли одну полосу на перекрестке.

Инцидент произошел утром 21 октября. Иномарка столкнулась с машиной медиков на дублере Каширского шоссе в районе пересечения с Шипиловской улицей. В результате ДТП водитель Kia и сотрудники скорой получили травмы. На месте аварии работали оперативные службы города.

До этого сообщалось, что в Саткинском районе Челябинской области лесовоз выехал на встречную полосу движения и врезался в Hyundai ix35.

Ранее челябинцы сняли на видео, как детеныш крупного хищника бежал по дороге.

