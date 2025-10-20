Калининградский завод «Автотор» выпустил первую партию кроссоверов Changan Uni-S

Калининградский завод «Автотор» выпустил первую партию автомобилей Changan Uni-S, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В сентябре на «Автоторе» было собрано почти 800 компактных кроссоверов Changan Uni-S. Согласно информации, которая проходила ранее, модельная линейка в перспективе будет расширена», — сообщил Целиков.

Uni-S, известный также как CS55 Plus, комплектуется 1,5-литровым турбомотором BlueCore, развивающим мощность 181 л.с., 7-ступенчатым преселективным роботом и передним приводом.

До этого в Китае представили самую младшую модель автобренда Omoda — кроссовер C3.

Новинка Omoda отличается эффектным «кибер-механическим» кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5.

Серийный автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, вариатор и передний привод.

