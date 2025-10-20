На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало, как автобус с россиянами заискрился в момент движения

В Подмосковье на видео попало, как автобус с людьми заискрился в момент ДТП
В Московской области общественный транспорт заискрился в момент движения. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Раменское, перед тц «Апельсин», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как у транспорта в момент движения отлетает колесо и автобус начинается искриться, после чего водитель принимает решение остановиться на обочине дороги.

До этого сообщалось, что в Республике Карелия иномарка с людьми улетела на дерево. Авария произошла вечером на 5 км Пиньгубского шоссе: транспорт выехал в кювет и врезался в дерево. На месте работали четверо спасателей из Соломенного: они спустили машину и отключили аккумулятор. В результате ДТП три человека получили травмы, прибывшие медики доставили пострадавших в больницу Петрозаводска.

Кроме того, петербуржец оказался в шоковом состоянии в реанимации после ДТП на пункте оплаты ЗСД.

Ранее мать 30 детей попала в жесткое ДТП, когда везла продукты бойцам СВО.

