Dongfeng Box провалил краш-тесты Euro NCAP

Хетчбэк Dongfeng Box получил три звезды в испытании Euro NCAP
Dongfeng

Электрический хетчбэк Dongfeng Box получил три звезды в рамках краш-теста Euro NCAP, сообщает carscoops.com.

Так, во время столкновения с мобильным барьером весом 1400 кг с 50% перекрытием на скорости 50 км/ч у автомобиля разошлись сварные точки. Кроме того, у хетчбэка не разблокировались дверные ручки. Эта неисправность может осложнить спасателям доступ к водителю и пассажирам.

Другим недочётом стало недостаточное давление в подушке безопасности водителя, из-за чего голова соприкоснулась с рулевым колесом. А частицы приборной панели причинили ущерб ногам.Кроме того, у автомобиля отсутствует подушка безопасности между водителем и пассажиром.

Точные габариты автомобиля: 4030 x 1810 x 1570 мм с колёсной базой 2660 мм. В движение машину приводит электромотор на передней оси мощностью 95 л.с. Box оснащается двумя вариантами батареи: 32,45 кВт⋅ч либо 42,3 кВт⋅ч.

До этого стало известно, что кроссовер Aito M9 признан самым безопасным автомобилем в Китае. По итогам проведенного краш-теста по методике C-NCAP автомобиль заработал 93,9% за безопасность. Оценка безопасности водителя и взрослых пассажиров Aito M9 — 96,98%, безопасность пешеходов была оценена на 75,38%, а работа систем активной безопасности — на 97,79%.

Кроме того, автомобиль Renault Logan провалил краш-тест, организованный южноамериканской организацией Latin NCAP. Об этом сообщает пресс-служба компании. По итогам испытаний машина получила ноль звезд за безопасность из пяти возможных.

Так, безопасность водителя и взрослых пассажиров оценена в 32,8%, детей-пассажиров — 61,2%, пешеходов — 46,3%, работа систем активной безопасности оценена в 0%. Также кузов не выдержал нагрузку при боковом ударе.

Ранее новый кроссовер Duster провалил краш-тесты Euro NCAP.

