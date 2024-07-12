Новый кроссовер Duster провалил краш-тесты Euro NCAP

Обновленный кроссовер Dacia Duster получил три из пяти возможных звезд за безопасность в серии краш-тестов комитета Euro NCAP. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что такую оценку автомобиль получил из-за скудного набора вспомогательных систем безопасности.

В Euro NCAP за защиту взрослых Duster 2024 модельного года поставили 70%, защиту детей оценили выше — 84%, пешеходов — 60%. Работа полезных водительских помощников набрала 57%.

Тем не менее, кроссовер оборудован автономными системами экстренного торможения, системами удержания полосы движения и другими обязательными для рынка ЕС опциями.

До этого стало известно, что в Европе автоэксперты перестанут давать высокие оценки безопасности машинам с большим количеством дисплеев.

В январе 2026 года Euro NCAP собирается установить новый протокол для оценки безопасности автомобилей. Одним из ключевых пунктов станет наличие физических кнопок управления. По словам Эйвери, нынешняя мода среди автопроизводителей внедрять как можно больше сенсорных панелей стала общеотраслевой проблемой. В ассоциации считают, что именно дисплеи заставляют водителей часто отвлекаться от дороги, что увеличивает риск ДТП.

Ранее сообщалось, что новое поколение Renault Logan в кузове универсал провалило краш-тесты.