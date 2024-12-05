Renault Logan оказался одним из самых небезопасных авто в мире

Автомобиль Renault Logan провалил краш-тест, организованный южноамериканской организацией Latin NCAP. Об этом сообщает пресс-служба компании. По итогам испытаний машина получила ноль звезд за безопасность из пяти возможных.

Так, безопасность водителя и взрослых пассажиров оценена в 32,8%, детей-пассажиров — 61,2%, пешеходов — 46,3%, работа систем активной безопасности оценена в 0%. Также кузов не выдержал нагрузку при боковом ударе.

Отмечается, что для испытаний была выбрана машина в базовой комплектации с четырьмя подушками безопасности.

До этого стало известно, что кроссовер Aito M9 признан самым безопасным автомобилем в Китае.

По итогам проведенного краш-теста по методике C-NCAP, автомобиль заработал 93,9% за безопасность. Оценка безопасности водителя и взрослых пассажиров Aito M9 — 96,98%, безопасность пешеходов была оценена на 75,38%, а работа систем активной безопасности — на 97,79%.

Ранее новый кроссовер Duster провалил краш-тесты Euro NCAP.