Назван самый безопасный китайский автомобиль

Кроссовер Aito M9 признан самым безопасным автомобилем в Китае. Об этом сообщает carnewschina.com.

По итогам проведенного краш-теста по методике C-NCAP, автомобиль заработал 93,9% за безопасность. Оценка безопасности водителя и взрослых пассажиров Aito M9 — 96,98%, безопасность пешеходов была оценена на 75,38%, а работа систем активной безопасности — на 97,79%.

Автомобильная компания Aito принадлежит китайскому IT-гиганту Huawei. В Китае кроссовер M9 появился в конце декабря 2023 года.

Длина Aito M9 составляет 5230 мм при колесной базе 3110 мм. Это флагманская модель бренда. Кроссовер доступен как в гибридной, так и в полностью электрической версии. В первом случае силовая установка состоит из 1,5-литрового турбомотора (152 л.с.) и двух электродвигателей (224 и 152 л.с.), на электротяге машина может преодолеть до 175 км. Во втором — кроссовер получил по одному электродвигателю на каждой оси, суммарная отдача силовой установки составляет 530 л.с., максимальная дальность хода — 630 км.

В список оснащения вошли адаптивные светодиодные фары, камеры кругового обзора, панорамная крыша, сиденья с функцией массажа и вентиляцией, 22-дюймовые диски и прочие опции.

Ранее сообщалось, что в Китае появились беспилотные маршрутки Hongqi.