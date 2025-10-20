В России стали закрываться автомобильные дилерские центры

В России за 9 месяцев 2025 года закрылись 638 автодилерских центров

В России за первые 9 месяцев 2025 года закрылись 638 автодилерских центров, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Газпромбанк Автолизинг» и «Автобизнесревю».

За тот же период в стране открылись 513 новых автосалонов. В результате в январе-сентябре суммарное количество дилерских центров в стране сократилось на 125 штук и составило 4036 единиц, уточнили эксперты.

Лидером по размерам сети среди «китайцев» остается бренд Chery (216 салонов). Рядом с ним соседствует Geely (212 дилерских центров) и Changan (196 салонов).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее в России спрогнозировали продажи автомобилей в 2026 году.