В Подмосковье автомобиль врезался в АЗС

В подмосковной Кашире женщина-водитель врезалась в здание автозаправочной станции (АЗС). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

ДТП произошло у заправки на улице Путейской. По предварительным данным, женщина 1983 года рождения, находясь за рулем автомобиля OMODA, не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего столкнулась с припаркованным грузовым автомобилем и стеной здания АЗС. В результате аварии она не выжила.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

11 октября в Арзамасе автомобиль Audi с человеком в салоне влетел в АЗС и загорелся. Водитель остался жив.

12 июля в Санкт-Петербурге женщина на иномарке врезалась в детский сад. У нее диагностировали травму головы и ушиб колена.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что черный автомобиль стоит возле здания. Транспорт получил повреждения.

Ранее водитель попал в реанимацию с ожогами, пытаясь прикурить сигарету на заправке в Ленинградской области.