На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье автомобиль врезался в АЗС

В подмосковной Кашире женщина-водитель влетела в здание АЗС
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковной Кашире женщина-водитель врезалась в здание автозаправочной станции (АЗС). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

ДТП произошло у заправки на улице Путейской. По предварительным данным, женщина 1983 года рождения, находясь за рулем автомобиля OMODA, не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего столкнулась с припаркованным грузовым автомобилем и стеной здания АЗС. В результате аварии она не выжила.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

11 октября в Арзамасе автомобиль Audi с человеком в салоне влетел в АЗС и загорелся. Водитель остался жив.

12 июля в Санкт-Петербурге женщина на иномарке врезалась в детский сад. У нее диагностировали травму головы и ушиб колена.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что черный автомобиль стоит возле здания. Транспорт получил повреждения.

Ранее водитель попал в реанимацию с ожогами, пытаясь прикурить сигарету на заправке в Ленинградской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами