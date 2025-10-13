На видео попало, как Audi с россиянином в салоне вспыхнула после удара на АЗС

Mash: Audi влетела в заправку в Арзамасе и моментально вспыхнула

В городе Арзамасе Нижегородской области автомобиль Audi с человеком в салоне врезался в АЗС и загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Предварительно, водитель летел по улице 9 мая со скоростью выше 100 км/ч. Он не справился с управлением, впечатался в столб, а потом — в АЗС. После столкновения машина загорелась. По словам очевидцев, водитель жив», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как на заправочной станции горит машина.

По информации канала, в момент ДТП мужчина, который управлял иномаркой, находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения.

До этого сообщалось, что в Подмосковье загорелся припаркованный автомобиль. Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как серая припаркованная машина горит во дворе дома, при этом пламя охватило переднюю часть транспорта. Далее на записи заметно, как прибывшие спасатели ликвидируют возгорание.

