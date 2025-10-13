На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как Audi с россиянином в салоне вспыхнула после удара на АЗС

Mash: Audi влетела в заправку в Арзамасе и моментально вспыхнула
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Ni Mash»

В городе Арзамасе Нижегородской области автомобиль Audi с человеком в салоне врезался в АЗС и загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Предварительно, водитель летел по улице 9 мая со скоростью выше 100 км/ч. Он не справился с управлением, впечатался в столб, а потом — в АЗС. После столкновения машина загорелась. По словам очевидцев, водитель жив», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как на заправочной станции горит машина.

По информации канала, в момент ДТП мужчина, который управлял иномаркой, находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения.

До этого сообщалось, что в Подмосковье загорелся припаркованный автомобиль. Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как серая припаркованная машина горит во дворе дома, при этом пламя охватило переднюю часть транспорта. Далее на записи заметно, как прибывшие спасатели ликвидируют возгорание.

Ранее сообщили, почему экс-чиновник и ветеран СВО Иванов сгорел заживо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами