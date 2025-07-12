Видео: петербурженка на иномарке влетела в детский сад

В Петербурге на видео попала иномарка, которая врезалась в детский сад

В Санкт-Петербурге женщина на иномарке врезалась в детский сад. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«Иномарка врезалась в детский сад на углу Маяковской улицы и Саперного переулка. За рулем была 25-летняя девушка. У нее диагностировали травму головы и ушиб колена», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что черный автомобиль стоит возле здания. Транспорт получил повреждения. На записи также заметно, что на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Амурской области произошла авария с участием четырых транспортных средств.

«Авария произошла возле поворота на новый мост через Зею: легковушка притормозила, водитель грузовичка маневра не ожидал и на ходу влетел в нее. От мощного удара его перевернуло. Первое авто выкинуло на встречку и смяло о фуру. Ходом зацепило еще одну иномарку», — говорится в публикации.

Ранее в Бурятии фура с алкоголем вспыхнула на проезжей части и попала на видео.