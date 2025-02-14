Водитель попал в реанимацию с ожогами, пытаясь прикурить сигарету на заправке

Мужчина попал в больницу после попытки покурить на Мурманском шоссе. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на стоянке около автозаправки. По данным издания, 62-летний житель Подмосковья случайно вылил на себя спирт и в какой-то момент решил закурить.

В результате россиянин воспламенился. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего с ожогами лица, шеи и рук. Состояние мужчины оценивают как тяжелое, он находится в реанимации.

На данный момент правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

До этого в Петербурге продавщица получила ожоги из-за неизвестной жидкости, которая вылилась ей на руки. Какое-то время она не замечала изменений, но приехав домой, она заметила на кисти отеки.

В результате приехавшие на место медики диагностировали химический ожог первой степени. В ситуации разбираются правоохранители.

Ранее петербурженка сожгла зубы, случайно выпив серную кислоту из бутылки.