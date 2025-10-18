Названо число пострадавших в массовом ДТП с грузовиками под Серпуховом

В массовом ДТП под Серпуховом пострадали двое детей, три человека не выжили

В массовом ДТП с четырьмя грузовиками на трассе М-2 «Крым» под Серпуховом три человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.

«Сегодня примерно в 16:00 на 99 км трассы М-2 «Крым» произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и двумя легковыми автомобилями», — сообщили в полиции.

Также в аварии травмированы двое детей. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины аварии.

На видеозаписи с места происшествия видно, что машины двигались в попутном направлении. В ДТП, помимо двух легковых машин, участвовали бензовоз, фургон и большегрузная автоцистерна для перевозки сыпучих грузов.

