В Бразилии разбился автобус с десятками пассажиров, есть жертвы

В Бразилии в ДТП с пассажирским автобусом не выжили 17 человек

В Бразилии разбился автобус с 30 пассажирами, сообщает La Nación.

Газета уточняет, что ДТП произошло вечером 17 октября в штате Пернамбуку на северо-востоке страны. Водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и въехал в камни на обочине трассы. Ему удалось вернуться на дорогу, но после этого он врезался в песчаную насыпь и транспортное средство перевернулось. Несовместимые с жизнью травмы получили как минимум 17 пассажиров. У водителя легкие повреждения, тест на алкоголь дал отрицательный результат.

В отчете полиции говорится, что некоторые пассажиры вылетели из автобуса. Они могли быть не пристегнуты ремнями безопасности. Причины ДТП устанавливаются.

