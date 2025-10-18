Повышение утильсбора не затронет тех, кто приобрел авто до вступления в силу новой нормы

Минпромторг: новый утильсбор не затронет оплативших до вступления нормы в силу

Повышение утилизационного сбора на автомобили для физлиц не затронет тех, кто оплатил его до вступления в силу новой нормы. Об этом заявили в Минпромторге РФ, передает «Интерфакс».

В данный момент прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта об изменении правил расчета этого сбора, рассказали в министерстве.

Новые правила расчета утильсбора с привязкой его размера к возрасту автомобиля, объему двигателя и его мощности с одновременной отменой льготной ставки сбора для иномарок мощностью более 160 лошадиных сил вступят в силу с 1 ноября.

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров ранее заявил, что Минпромторг рассматривает отсрочку вступления этих норм до 1 декабря.

Если нововведение будет отложено, то в последний раз заказать машину из-за рубежа по старым тарифам возможно будет только до 24 октября, сообщил «Газете.Ru» основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

