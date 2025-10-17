В центре Москвы отменили закрытие движения

В центре Москвы возобновили движение автотранспорта после закрытия

В центре Москвы возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«Движение открыто: на Пушкинской площади; на Тверской улице; на Кремлевской набережной», — говорится в публикации.

Движение было перекрыто менее часа. О причинах не сообщается.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

Ранее стало известно, что постоплату парковки могут ввести в России.