В Москве закрыли движение возле Кремля

В Москве перекрыли движение автотранспорта возле Кремля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
«Движение временно закрыто: на Кремлевской набережной. Будьте внимательны», — говорится в публикации.
О причинах перекрытия движения не сообщается.
Также известно об ограничениях на Пушкинской площади и на Тверской улице по направлению в центр.
