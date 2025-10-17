В Москве закрыли движение возле Кремля

В Москве перекрыли движение автотранспорта возле Кремля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«Движение временно закрыто: на Кремлевской набережной. Будьте внимательны», — говорится в публикации.

О причинах перекрытия движения не сообщается.

Также известно об ограничениях на Пушкинской площади и на Тверской улице по направлению в центр.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

Ранее возмущенные родители пожаловались Путину на штрафы у школы.