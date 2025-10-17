В центре Москве перекрыли движение автотранспорта

В центре Москвы временно ограничили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«Движение временно закрыто: на Пушкинской площади; на Тверской улице по направлению в центр», — говорится в публикации.

В Дептрансе столичных водителей призвали к внимательности. О причинах перекрытия дорог не сообщается.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль сталкивается с большегрузом, после чего выезжает на встречную полосу движения. На кадрах видно, что водитель, который сделал запись ДТП, смог избежать столкновения с легковой машиной.

Ранее в Карелии 13 человек пострадали в ДТП с автобусом заключенных.