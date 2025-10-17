Возмущенные родители пожаловались Путину на штрафы у школы в Москве

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Возмущенные родители написали письмо Путину из-за риска ДТП у школы в Москве
Shutterstock/FOTODOM

Родители учеников, посещающих школу на северо-востоке Москвы, написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой организовать парковочные места возле учебного заведения из-за риска ДТП. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«25 человек обратились к президенту из-за проблемы с парковкой у столичной школы Шик на проспекте Мира. По их словам, безопасно остановить автомобиль и высадить ребенка у школы невозможно. Ближайшая парковка находится в 500 метрах, за трамвайными путями. Но и она постоянно занята, детей приходится высаживать на ходу. Выйти безопасно из школы ученики также не могут», — говорится в публикации.

Отмечается, что родители уже обращались в управу, где им отказали в просьбе. Там отметили, что проблем с временной парковкой нет, а дополнительные места помешают движению общественного транспорта.

При этом, по словам родителей, после обращения в управу у школы появились видеокамеры, которые фиксируют нарушения ПДД. В результате «высадки» детей у учебного заведения они стали получать штрафы по 7 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в РФ появится дорожный знак «Глухие» и вертикальная стоп-линия.

Дорожный знак «Глухие» будут вешать перед пешеходными переходами возле мест, которые часто посещают люди с нарушениями слуха, в том числе перед больницами и другими пешеходными объектами.

Вертикальный знак «Стоп-линия» будут помещать там, где невозможно установить горизонтальный знак. Некоторые знаки претерпят небольшую модернизацию. Так, знак парковки совместят с табличкой о способе постановки машины, а знак «Заснеженное покрытие» совместят со «снежинкой», которая будет предупреждать водителей о необходимости снизить скорость.

Ранее россиянам рассказали, как автомобиль законсервировать на зиму.

