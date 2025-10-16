На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: уфимец, разговаривающий на английском, упал на пол автобуса после удара пассажира

В Уфе мужчина ударил пассажира, нарушающего порядок в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Он рассказал Mash Batash, что спокойно ехал домой в 51 автобусе, пока мужчина до него не докопался», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что пассажир ударяет по голове нарушителя порядка, который разговаривает на английском языке, от удара человек падает на пол общественного транспорта. По словам пассажира, он видел недавно нарушителя в городе: «жив-здоров».

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчины подрались на заправочной станции из-за колонки с бензином. Видеорегистратор автомобиля запечатлела инцидент. На кадрах видно, как два человека дерутся возле припаркованной машины: люди бьют друг руга руками и ногами, при этом очевидцы пытаются остановить конфликт.

Кроме того, в Воронеже пассажиры устроили драку в общественном транспорте.

Ранее Сын Михаила Круга рассказал, что если бы отец был жив, то купил бы ему дорогое авто.

