Автомобиль вспыхнул на МКАД на востоке Москвы

На востоке Москвы автомобиль загорелся на МКАД
Telegram-канал ДТП и ЧП МОСКВА и МО

На МКАД на востоке Москвы загорелся автомобиль, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 7-й км МКАД», — отмечается в публикации.

На фото с места происшествия виден кроссовер Subaru Forester, стоящий у края дороги. Его моторный отсек охвачен пламенем. Рядом видны следы порошка от огнетушителя, однако погасить им пламя не удалось. Огонь распространился на днище машины и охватил левое переднее колесо. Пламя также видно в районе лобового стекла японского автомобиля.

В районе 7-го километра МКАД проходит рядом с районами Вешняки и Косино.

До этого в Подмосковье водитель выехал на детскую площадку жилого комплекса, распугав находившихся поблизости людей. На кадрах с места происшествия видно, что водитель черного кроссовера в пешеходной зоне уперся бампером машины в скамейку.

Ранее в Приморье легковой автомобиль сбил мотоцикл с людьми на перекрестке.

