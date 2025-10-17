Автомобиль с москвичом перевернулся на МКАД, и это попало на видео

На МКАД на видео попал кульбит авто с человеком в салоне

В Москве на МКАД автомобиль перевернулся после столкновения с автовозом. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 6-км МКАД (внутр.)», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черная машина врезается в автовоз, после чего переворачивается и падает на крышу. На записи также заметно, что транспорт получил повреждения.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД грузовик врезался в пассажирский автобус. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как большегруз, не снижая скорости, врезается в пассажирский автобус в оживленной дороге. В результате произошедшего автомобили получили повреждения.

Кроме того, в Челябинске автомобиль с человеком вылетел на трамвайные пути и перевернулся. На опубликованных в сети кадрах видно, что несколько мужчин переворачивают легковой автомобиль, который упал на рельсы.

Ранее автомобиль вспыхнул на МКАД на востоке Москвы.