В России рассказали о борьбе с водителями, закрывающими номера автомобилей

Введенная в РФ норма, согласно которой автомобилистов лишают водительских прав за сокрытие регистрационных номеров на машинах, помогает бороться с системными нарушителями. Об этом в разговоре с ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»).

По его мнению, ужесточение ответственности за сокрытие номеров транспортных средств является «давно назревшей и абсолютно оправданной мерой».

«Это прицельный удар по системным нарушителям. Раньше манипуляции с номерами часто оставались безнаказанными, создавая почву для более серьезных преступлений», — сказал депутат.

По его словам, граждане неоднократно жаловались на автомобили с закрытыми номерами.

«Люди жаловались, что машины стоят на парковках для инвалидов с закрытыми номерами, были жалобы и от добросовестных грузоперевозчиков. Теперь же за повторное нарушение последует не штраф, а гарантированное лишение прав на срок до полутора лет», — отметил парламентарий.

Он добавил, что эта мера выводит таких автомобилистов из дорожного пространства.

14 октября 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за скрытые номера на авто.

Согласно документу, наказание за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, будет составлять от 1 до 1,5 года лишения водительских прав. За такое нарушение предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок 1–3 месяца.

