Путин подписал закон об ужесточении наказания за скрытые номера на автомобиле

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении прав на срок до полутора лет за скрытые номера на автомобиле. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, наказание за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, будет составлять от 1 до 1,5 года лишения водительских прав. В настоящее время за такое нарушение предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок 1-3 месяца.

Поправками в КоАП применение устройств для скрытия номерных знаков выведено в отдельный состав административного правонарушения. Помимо лишения прав, предусмотрена конфискация устройств для скрытия номеров.

Также введено лишение водительских прав на срок до 1,5 года за повторное управление автомобилем без номерных знаков.

До этого сообщалось, что Госдума осенью рассмотрит законопроект, предусматривающий введение штрафов за опасное вождение. Если закон будет принят, он вступит в силу с 2025 года. Опасное вождение включает невыполнение требований уступить дорогу автомобилю с преимущественным правом, перестроение в условиях интенсивного движения при заполненных полосах, а также несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала.

Штраф за первое нарушение составит от трех до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении возможно лишение прав на срок от одного до трех месяцев. По словам авторов инициативы, до 80% дорожно-транспортных происшествий происходят из-за агрессивного вождения.

Ранее сообщалось, что водителям фур запретят уклоняться от взвешивания грузов.