Юрист напомнил о наказании, которое грозит россиянам за грязные номера авто

Юрист Адамс: если номер авто не читается, права могут забрать на полтора года

Россияне обязаны поддерживать номера своих автомобилей в читаемом виде, так как в противном случае им грозит наказание. Даже если одна буква номерного знака не читается с расстояния в 20 метров, то водителя оштрафуют. Также ему грозит лишение прав на срок до полутора лет, предупредил гендиректор юридической группы АИД Давид Адамс в беседе с RT.

По КоАП за нечитаемый знак водителя могут привлечь к ответственности и оштрафовать на 500 рублей. Это в случае, если законодатель сочтет, что номерной знак запачкался случайно – например, из-за плохой погоды или езды по грунтовым дорогам.

В случае, если инспектор ГИБДД заметит, что водитель намеренно скрывает знак и делает его нечитаемым, то это уже будет квалифицироваться как нарушение по другой статье КоАП. Акцент делается на умысле водителя – напри мер, если кузов машины чистый, а именно знак грязный.

«В этом случае предусмотрено значительно более строгое наказание: либо штраф в размере 5 тыс. рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трёх месяцев», — объяснил юрист.

Он напомнил, что в октябре прошлого года за повторное нарушение ответственность ужесточили – так, если водитель второй раз попадается с намеренно сокрытыми номерами авто, то у него заберут права на срок от 12 до 18 месяцев. Адамс напомнил, что эту норму утвердили для борьбы с недобросовестными автовладельцами, которые за счет сокрытия номеров пытаются избежать ответственности или скрыть участие в ДТП.

Однако водитель может попытаться оспорить штраф, если номер запачкался из-за погоды или состояния дороги, и он считает, что его наказали несправедливо, отметил юрист. Но при этом важно учитывать, что в любом случае владелец машины несет ответственность за чистоту регистрационного знака, заключил юрист.

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