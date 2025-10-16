В России раскритиковали идею обязать дилеров продавать автомобили с сезонными покрышками

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Ридусом» раскритиковал предложение обязать дилеров продавать машины с сезонными шинами: зимой — с зимними, летом — с летними.

«Глупость несусветная. Пусть тогда запретят продавать летнюю обувь зимой, а зимнюю — летом. <...> Во-первых, некоторые автосалоны включают зимний комплект резины в стоимость машины. <...> А во-вторых, езда на летней резине зимой — косяк водителя, а не дилера. Человек при покупке машины в холодное время года обязан заранее позаботиться о зимней резине, если на ней стоят летние шины», — сказал эксперт.

О том, что в России автосалоны хотят обязать продавать машины с сезонными шинами, стало известно 16 октября 2025 года. Соответствующее предложение уже направлено в Министерство промышленности и торговли.

До этого эксперты «Чек Индекса» заявили, что подготовка автомобиля к зиме в России обойдется в 38 тысяч рублей.

При расчете комплекта товаров на один легковой автомобиль (4 автошины, набор щеток стеклоочистителя, омывающая жидкость для стекла, услуга шиномонтажа и мойки) в качестве стандартного набора для зимней подготовки авто выходит 38018 рублей, что на 8% выше уровня прошлого года.

Кроме того, пресс-служба российского производителя шин Ikon Tyres заявила, что преждевременный износ автомобильных покрышек может произойти по нескольким причинам.

«Первая причина, из-за которой быстро изнашиваются шины, — техническая неисправность автомобиля. Это может быть некорректно выставленные углы развала и схождения. В этом случае покрышки будут изнашиваться быстрее с одной из сторон. Неравномерный износ протектора шин возникает из-за неисправной подвески или тормозной системы», — рассказали в компании.

Ранее россиянам назвали средний срок службы зимних шин.