Названы причины быстрого износа шин

Ikon Tyres: технеисправность автомобиля приводит к быстрому износу шин
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Преждевременный износ автомобильных покрышек может произойти по нескольким причинам. О них «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе российского производителя шин Ikon Tyres.

«Первая причина, из-за которой быстро изнашиваются шины, — техническая неисправность автомобиля. Это может быть некорректно выставленные углы развала и схождения. В этом случае покрышки будут изнашиваться быстрее с одной из сторон. Неравномерный износ протектора шин возникает из-за неисправной подвески или тормозной системы», — рассказали в компании.

Кроме того, несоблюдение необходимого уровня давления в шинах приводит к их быстрому износу. Если перекачать покрышку, то начнет быстрее стираться ее центральная часть, что влияет на управление и торможение. Недокачанные шины перегреваются и стираются по краям.

Резкие старты, интенсивные торможения, наезды на препятствия также могут значительно ускорить износ шин, добавили в Ikon Tyres.

Ранее россиянам назвали самые опасные повреждения шин.

