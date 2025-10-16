«Попал в лицо и грудь»: в Татарстане мужчина обстрелял машину с людьми

В Татарстане мужчина обстрелял автомобиль и ранил человека на перекрестке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Вышел из своего авто и трижды пальнул в «Москвич». По словам очевидцев, попал пострадавшему в живот, лицо и грудь», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на месте произошедшего работают правоохранители, которые задержали стрелка. По информации канала, в результате стрельбы пассажир получил травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде произошла перестрелка на автозаводе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как проезжает автомобиль и кричат люди, после чего слышны несколько выстрелов. По информации канала, утром местные жители обнаружили следы от пуль на припаркованных автомобилях и разбитую витрину магазина. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем.

